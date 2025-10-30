Manhattan Associates annuncia la nomina di Greg Betz come nuovo Chief Operating Officer

MILANO: Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha annunciato la nomina di Greg Betz a Chief Operating Officer (COO). Dirigente di comprovata esperienza, Betz ha alle spalle una lunga carriera alla guida di realtà complesse e internazionali, tra cui Microsoft FastTrack, un’organizzazione da oltre 1.000 ingegneri distribuiti in 35 Paesi e specializzata nelle conversioni cloud per i principali clienti di Microsoft.

“Greg è un dirigente di successo con un solido background nell’offrire eccellenza operativa, con l’obiettivo di trasformare le aziende e favorirne la crescita”, ha dichiarato Eric Clark, presidente e CEO di Manhattan Associates. “La sua nomina rappresenta un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno nell’ampliare la competenza e l’esperienza del nostro team per accelerare l’adozione del cloud, e sono certo che il suo approccio lungimirante e orientato ai risultati contribuirà in modo decisivo alla nostra futura crescita ed espansione”.

Come nuovo COO, Betz ricoprirà un ruolo primario nell’ottimizzare e ampliare i framework operativi dedicati alle conversioni e ai rinnovi, oltre a guidare l’evoluzione del nostro modello di partnership con i Global SI, gli specialisti Manhattan Associates e i partner tecnologici.

“Manhattan Associates è un leader di settore consolidato, con possibilità infinite. È evidente che Manhattan colmi le necessità del settore, e lo fa attraverso soluzioni semplici ma innovative, in grado di funzionare in modo fluido e che consentono di creare una supply chain unificata”, ha dichiarato Greg Betz. “Non vedo l’ora di lavorare con questo team eccezionale per accelerare la crescita dei ricavi e l’espansione del business.”

Informazioni su Manhattan Associates

Manhattan Associates è un’azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale. Uniamo gli insight aziendali, facendo convergere le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end. Il nostro software, la nostra piattaforma tecnologica e la nostra esperienza unica contribuiscono a far crescere il fatturato e la redditività dei nostri clienti.

Manhattan Associates progetta, costruisce e fornisce soluzioni cloud e on-premise all'avanguardia in modo che, attraverso lo store, la rete o il centro di distribuzione, sia possibile raccogliere i frutti del mercato omnichannel.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito e Manhattan Associates Italia.

Fonte: Business Wire