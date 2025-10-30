Codethink ottiene una valutazione positiva di sicurezza funzionale a norma IEC 61508 e ISO 26262 per l’Eclipse Trustable Software Framework

MANCHESTER, Inghilterra: Codethink ha annunciato di aver ottenuto una valutazione positiva e completa di sicurezza funzionale per l’Eclipse Trustable Software Framework (TSF).

La valutazione – condotta da exida, autorità di riferimento a livello mondiale nel campo della sicurezza funzionale, in conformità ai requisiti della norma IEC 61508, con il coinvolgimento di esperti del settore che hanno verificato l’allineamento e la compatibilità completi con ISO 26262, la norma di riferimento per la sicurezza funzionale nel settore automotive – rappresenta una tappa fondamentale nella mission di Codethink di trasformare come il mondo progetta il software, lo verifica e conta su di esso.

Secondo quanto riportato nella valutazione, “considerando gli obiettivi di processo delle norme IEC 61508 e ISO 26262, la specifica di Trustable [Trustable Software Framework] e l’implementazione di riferimento che fa corrispondere i principi e le asserzioni di Trustable agli obiettivi previsti dalla IEC 61508, si è determinato che Trustable definisce un approccio allo sviluppo software che soddisfa e, in molti casi, supera i rigorosi requisiti e le aspettative stabilite per il software nella IEC 61508 al livello SIL 3”.

