Osmose acquisisce Centillion Solutions, Inc. per ampliare le sue capacità di servizi tecnici

Osmose Utilities Services, Inc. oggi ha annunciato di aver acquisito Centillion Solutions, Inc., società di spicco nei servizi di ingegneria per l'industria delle telecomunicazioni.

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/10/2025

ATLANTA: Osmose Utilities Services, Inc. oggi ha annunciato di aver acquisito Centillion Solutions, Inc., società di spicco nei servizi di ingegneria per l'industria delle telecomunicazioni.

Centillion offre ingegneria delle fibre ottiche, progettazione, preparazione e servizi geospaziali per Fiber-to-the X (FTTx) e Hybrid Fiber Coax Networks (reti ibride in fibra ottica e coassiale). Fondata nel 2007, la società ha uffici negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Australia, oltre a un disegno globale e un centro di attività ingegneristiche in India.

L'acquisizione di Centillion Solutions posizionerà ulteriormente Osmose con la capacità di servire come fornitore unico di servizi tecnici per le società di telecomunicazioni, offrendo soluzioni complete e pronte per l'uso che includono la progettazione preliminare, la progettazione degli impianti esterni (OSP), la preparazione e l'ottenimento dei permessi, nonché i servizi post-costruzione.

