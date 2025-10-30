SETA S.p.A. in Italia è la prima azienda ad installare il distributore automatico di biglietti di nuova generazione Conduent DOT1

Il chiosco completamente digitale, ora in uso presso SETA S.p.A., permette opportunità di cross-selling

MILANO, ITALIA e FLORHAM PARK, N.J.: Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente e divisione di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), ha annunciato che SETA S.p.A., (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari), l'operatore di servizi di trasporto pubblico locale nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, nell'Italia centrale, è la prima ad installare e utilizzare il distributore automatico di biglietti DOT1 di nuova generazione di Conduent. Questa implementazione segna un passo significativo nella digitalizzazione dei servizi di biglietteria di SETA. Ogni anno SETA S.p.A. trasporta circa 77 milioni di passeggeri.

Il distributore automatico di biglietti DOT1 di Conduent è un chiosco compatto dotato di una piattaforma multimediale che propone un’interfaccia accessibile e user-friendly, progettata per una distribuzione flessibile dei servizi di biglietteria e opportunità di cross-selling.

Alcune delle caratteristiche principali di questo chiosco completamente digitale includono:

Opzioni di pagamento digitale avanzate, tra cui carte di credito e di debito contactless, portafogli digitali abilitati NFC su dispositivi smart e pagamenti digitali peer-to-peer, come PayPal

Aggiornamenti in tempo reale sui trasporti e annunci importanti, che collegano i passeggeri a una rete di informazioni digitali in tempo reale

Pianificazione del viaggio basata su orari in tempo reale di vari servizi di trasporto, creando un'unica interfaccia per la programmazione del tragitto

Opportunità di cross-selling, come pacchetti di biglietti per più mezzi di trasporto e destinazioni, ad esempio musei

Con le sue funzionalità multimediali, gli operatori possono creare un nuovo flusso di entrate aggiungendo contenuti personalizzati provenienti da collaborazioni locali, aziende e marchi che desiderano entrare in contatto con gli utenti del sistema di trasporto. Un sistema di gestione dei contenuti consente all'operatore di programmare tutte le forme di media digitali, come video e fotografie di alta qualità, su un grande schermo integrato.

“Con queste macchine DOT1, SETA sta elevando la qualità del servizio, migliorando l'esperienza utente e avviando una nuova fase di sviluppo nella digitalizzazione dei servizi di biglietteria”, ha affermato Riccardo Roat, Amministratore Delegato presso SETA. “Le innovative biglietterie automatiche di Conduent consentiranno a SETA di sfruttare la tecnologia digitale per fornire informazioni tempestive, esperienze più pertinenti e opzioni di pagamento avanzate”.

“Il nuovo chiosco DOT1 offre servizi e informazioni preziose nel modo desiderato e atteso dai clienti delle aziende di trasporto pubblico locale, attraverso interfacce intuitive che facilitano le interazioni e la vendita dei biglietti”, ha affermato Marco Moretti, Amministratore Delegato di Conduent Italia. “Con DOT1, gli operatori possono massimizzare le relazioni con i propri clienti offrendo un'interfaccia innovativa con opzioni di pagamento digitale ed una serie di contenuti informativi aggiuntivi”.

Conduent Transportation è un fornitore leader di soluzioni di mobilità semplificate e di volume elevato, che spaziano da sistemi avanzati di trasporto alla riscossione di pedaggi autostradali e migliorano i servizi degli operatori TPL a beneficio dei cittadini. Da più di 50 anni, l’azienda supporta i clienti offrendo soluzioni di trasporto avanzate in più di 20 paesi.

Fonte: Business Wire