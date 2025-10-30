▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
AT&T e Thales collaborano per rivoluzionare le implementazioni di IoT con la nuova soluzione eSIM Solution

Con oltre 5,8 miliardi di connessioni cellulari IoT previste in tutto il mondo entro il 2030 (GSMA Intelligence), che alimenta tutto, da contatori intelligenti a dispositivi indossabili per il monitor...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 30/10/2025

  • AT&T e Thales presentano una soluzione di eSIM di nuova generazione, basata sulle ultime specifiche GSMA IOT (SGP.32), che offre alle aziende una piattaforma consolidata per gestire in remoto e in modo sicuro gli abbonamenti all'IoT, pur preservando l'integrità dei dispositivi su una rete molto sicura e affidabile.
  • Con il supporto dell'approccio “secure by design” di Thales, questa soluzione mira al massimo livello di cybersicurezza per i dispositivi IoT e supporta la conformità alle normative globali di cybersicurezza in costante evoluzione.
  • Ottimizzata per implementare l'IoT su ampia scala, la nuova piattaforma di gestione delle eSIM semplifica le operazioni, riduce i costi e offre automazione avanzata oltre gli standard SGP.32 per supportare varie industrie e diversi tipi di dispositivi.

ARLINGTON, Va.: Con oltre 5,8 miliardi di connessioni cellulari IoT previste in tutto il mondo entro il 2030 (GSMA Intelligence), che alimenta tutto, da contatori intelligenti a dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute, la necessità di una connettività sicura, scalabile e facile da gestire è più grande che mai.


