IonQ per partecipare al 2025 UK National Quantum Technologies Showcase

I dirigenti di IonQ evidenziano gli ultimi progressi quantistici della società, sottolineando il progresso nella strategia quantistica collaborativa del Regno Unito

COLLEGE PARK, Md.: IonQ (NYSE: IONQ), la più importante azienda al mondo nel settore quantistico, oggi ha annunciato la sua partecipazione al 2025 UK National Quantum Technologies Showcase, che si svolgerà il 7 novembre al Business Design Centre di Londra. Organizzato da Innovate UK in collaborazione con l'Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) e il UK National Quantum Technologies Programme (UKNQTP), è uno dei maggiori eventi in ambito quantistico del Regno Unito, che riunisce oltre 2.000 stakeholder nei settori governativo, accademico e industriale.

