2025 Ecolab Watermark™: uno studio rivela l'impatto nascosto dell'intelligenza artificiale

31/10/2025

Nuove scoperte collegano la rapida crescita dell'IA a nuove opportunità commerciali e alla sicurezza idrica globale

ST. PAUL, Minn.: Ecolab, un leader nella sostenibilità che offre soluzioni e servizi nel settore idrico, oggi ha annunciato i risultati del suo terzo studio annuale Ecolab Watermark™ sulla gestione delle risorse idriche in tutto il mondo. La ricerca di quest'anno mette in evidenza la connessione tra l'acqua e le tendenze globali del momento, tra cui le opportunità commerciali derivanti dalla rapida crescita dell'intelligenza artificiale (AI) e la preoccupazione dei consumatori per il suo impatto sulle risorse naturali vitali.

Secondo il Watermark Study, molti consumatori in quindici Paesi comprendono le esigenze energetiche dell'AI, ma molti di meno riconoscono l'impatto nascosto dell'AI: la quantità di acqua necessaria per produrre la tecnologia AI e per gestire i centri dati.

