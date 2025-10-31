▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Aduna, Deutsche Telekom, mBank e Vonage uniscono le forze al World Banking Forum e puntano i riflettori sul futuro della sicurezza nel comparto bancario

Vonage, azienda del gruppo Ericsson (NASDAQ: ERIC), oggi ha annunciato la propria partecipazione, congiuntamente ai leader di Aduna, Deutsche Telekom e mBank, al World Banking Forum di Atene.

Pubblicato il: 31/10/2025

Questa potente collaborazione nel settore mostra il ruolo delle reti mobili, delle API e dell'AI nella trasformazione del mondo bancario

HOLMDEL, New Jersey: Vonage, azienda del gruppo Ericsson (NASDAQ: ERIC), oggi ha annunciato la propria partecipazione, congiuntamente ai leader di Aduna, Deutsche Telekom e mBank, al World Banking Forum di Atene. L'evento richiama alti dirigenti bancari e leader tecnologici di tutto il mondo per il progresso del settore bancario moderno tramite l'innovazione e la trasformazione digitale.

Dalla maggior diffusione dei canali digitali nei servizi finanziari è emerso un aumento delle frodi che continuano a evolversi e a crescere con nuove tecnologie, come l'AI, che rendono possibili minacce più sofisticate.

