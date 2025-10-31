Andersen Consulting arricchisce la sua piattaforma attraverso la collaborazione con Threon

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting approfondisce le sue capacità di trasformazione aziendale e digitale attraverso un Accordo di collaborazione con Threon, una società di consulenza con sede in Belgio nota per il suo sostegno di esecuzione strategica completo e pragmatico.

Da più di 20 anni, Threon è un consulente affidabile per le organizzazioni che intendono trasformare grandi idee in un vero impatto commerciale. L'azienda riunisce le proprie competenze nella gestione strategica dei portafogli, nella trasformazione digitale e nella formazione dei dirigenti per aiutare i leader a passare da visione a esecuzione. L'approccio unico di Threon unisce realizzazione di progetti, sviluppo della forza lavoro e soluzioni intelligenti di software, consentendo ai team di fornire servizi in modo più rapido, scalare con fiducia e ottenere risultati duraturi.

Il CEO di Threon, Tom Dedecker, ha dichiarato, “Offriamo alle organizzazioni concentrazione e tranquillità, che rendono possibili processi decisionali più rapidi e una trasformazione sostenibile radicata nella propria unica identità”.

Eric Noerdinger, amministratore delegato di Threon ha aggiunto, “Il nostro obiettivo è integrare il cambiamento in modo sostenibile, allineando la strategia e l'esecuzione a tutti i livelli. Collaborare con Andersen Consulting amplia la nostra portata globale, approfondisce le nostre capacità e migliora la nostra capacità di aiutare i clienti a orientarsi nella complessità”.

Mark L. Vorsatz, Presidente globale e CEO di Andersen, ha dichiarato, “La metodologia di Threon porta chiarezza, disciplina e rilevanza a programmi complessi, rendendoli un'aggiunta complementare alla nostra piattaforma globale. La loro capacità di adattare gli schemi al contesto specifico di ogni organizzazione assicura che il cambiamento non sia solo implementato, ma sostenuto”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale diAndersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire