Armis nominata per Fortune Cyber 60 per il secondo anno consecutivo

Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, oggi ha annunciato di essere stata nominata ancora all'elenco Fortune Cyber 60, presentato da Lightspeed, Fortune magazine e AW...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 31/10/2025

Business Wire

L'elenco annuale evidenzia le migliori aziende sostenute da capitali di rischio nel settore della cybersecurity

SAN FRANCISCO: Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, oggi ha annunciato di essere stata nominata ancora all'elenco Fortune Cyber 60, presentato da Lightspeed, Fortune magazine e AWS. L'elenco annuale evidenzia le aziende più importanti sostenute da capitale di rischio che offrono soluzioni di cybersicurezza di livello aziendale.

“Essere nominati a questa lista per il secondo anno consecutivo testimonia il supporto offerto ogni giorno dalla nostra azienda ai nostri clienti globali, aiutando a proteggere l'intera superficie di attacco e a gestire l'esposizione al rischio in tempo reale per aumentare la sicurezza del nostro settore”, ha dichiarato Yevgeny Dibrov, CEO e Co-Fondatore di Armis.

Fonte: Business Wire



