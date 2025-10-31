Legora raccoglie un finanziamento di serie C da 150 milioni di dollari USA per velocizzare l'implementazione globale della sua piattaforma AI destinata ai professionisti legali

NEW YORK: Legora, la piattaforma AI collaborativa per gli avvocati, oggi ha annunciato il completamento di un round di Serie C da 150 milioni di dollari, con una valutazione di 1,8 miliardi di dollari, guidato da Bessemer Venture Partners, con un apporto di capitale significativo da parte degli investitori storici ICONIQ, General Catalyst, Redpoint Ventures, Benchmark e Y Combinator, per accelerare l'espansione globale dell'azienda e il crescente piano di sviluppo dei suoi prodotti.

Il round di finanziamento si inserisce in un contesto di rapido incremento della domanda, registrato nell'ultimo semestre, nei confronti della piattaforma AI di Legora destinata ai professionisti legali. Dal mese di maggio 2025 la base clienti di Legora è cresciuta da 250 a oltre 400, con il raddoppio del numero dei mercati serviti, passati da 20 a oltre 40.

Fonte: Business Wire