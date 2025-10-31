Owlet® rafforza la leadership di mercato mentre Dream Sight™ diventa il primo baby monitor premiato con il SGS Cybersecurity Mark

Il primo SGS Cybersecurity Mark conferito alla categoria dei baby monitor, Owlet rafforza la sua leadership in fatto di sicurezza, privacy e innovazione.

LEHI, Utah: Owlet, Inc. (“Owlet” o la “Società”) (NYSE: OWLT), il pioniere nel monitoraggio intelligente dei neonati, oggi ha annunciato che il suo nuovo dispositivo di video monitoraggio, Dream Sight, è il primo e unico baby monitor a guadagnare un SGS Cybersecurity Mark, una certificazione globale che riconosce i massimi standard nella cybersicurezza e nella privacy internazionale. Dream Sight è stato testato da Brightsight, una società SGS e un leader globale nelle valutazioni di cybersicurezza.

Fonte: Business Wire