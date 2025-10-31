▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Owlet® rafforza la leadership di mercato mentre Dream Sight™ diventa il primo baby monitor premiato con il SGS Cybersecurity Mark

31/10/2025

Pubblicato il: 31/10/2025

Il primo SGS Cybersecurity Mark conferito alla categoria dei baby monitor, Owlet rafforza la sua leadership in fatto di sicurezza, privacy e innovazione.

LEHI, Utah: Owlet, Inc. (“Owlet” o la “Società”) (NYSE: OWLT), il pioniere nel monitoraggio intelligente dei neonati, oggi ha annunciato che il suo nuovo dispositivo di video monitoraggio, Dream Sight, è il primo e unico baby monitor a guadagnare un SGS Cybersecurity Mark, una certificazione globale che riconosce i massimi standard nella cybersicurezza e nella privacy internazionale. Dream Sight è stato testato da Brightsight, una società SGS e un leader globale nelle valutazioni di cybersicurezza.


