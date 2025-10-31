▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Xsolla consente agli sviluppatori di giochi Google Play negli Stati Uniti di aggiungere collegamenti per acquisti esterni all’interno dei loro giochi

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, diffondere e monetizzare i loro giochi, oggi ha annunciato che ora è in grado di gestire acquist...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 31/10/2025

Business Wire

Gli sviluppatori statunitensi di giochi su dispositivi mobili possono ora usare collegamenti per acquisti esterni nei titoli disponibili in Google Play in seguito all’ultimo aggiornamento della policy di Google

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, diffondere e monetizzare i loro giochi, oggi ha annunciato che ora è in grado di gestire acquisti esterni per gli sviluppatori Android in seguito agli aggiornamenti apportati da Google alla propria policy negli Stati Uniti.

A partire dal 29 ottobre 2025 gli sviluppatori statunitensi potranno includere legalmente collegamenti per acquisti esterni all’interno dei loro giochi disponibili in Google Play, ponendo fine a una lunga esclusiva e aprendo la strada a strategie di monetizzazione più flessibili e dirette ai consumatori.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.