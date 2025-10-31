Xsolla consente agli sviluppatori di giochi Google Play negli Stati Uniti di aggiungere collegamenti per acquisti esterni all’interno dei loro giochi

Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, diffondere e monetizzare i loro giochi, oggi ha annunciato che ora è in grado di gestire acquist...
Gli sviluppatori statunitensi di giochi su dispositivi mobili possono ora usare collegamenti per acquisti esterni nei titoli disponibili in Google Play in seguito all’ultimo aggiornamento della policy di Google
LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, diffondere e monetizzare i loro giochi, oggi ha annunciato che ora è in grado di gestire acquisti esterni per gli sviluppatori Android in seguito agli aggiornamenti apportati da Google alla propria policy negli Stati Uniti.
A partire dal 29 ottobre 2025 gli sviluppatori statunitensi potranno includere legalmente collegamenti per acquisti esterni all’interno dei loro giochi disponibili in Google Play, ponendo fine a una lunga esclusiva e aprendo la strada a strategie di monetizzazione più flessibili e dirette ai consumatori.
