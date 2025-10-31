▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

AGCO Power presenta ad Agritechnica 2025 le innovazioni di ultima generazione in materia di sistemi di trasmissione meccanica sostenibili

AGCO Power presenterà ad Agritechnica 2025 di Hannover una coraggiosa visione sul futuro delle soluzioni di trasmissione meccanica per gli automezzi agricoli e forestali che combina un'avanzata tecno...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 31/10/2025

Business Wire

NOKIA, Finlandia: AGCO Power presenterà ad Agritechnica 2025 di Hannover una coraggiosa visione sul futuro delle soluzioni di trasmissione meccanica per gli automezzi agricoli e forestali che combina un'avanzata tecnologia diesel con pionieristiche innovazioni a basse emissioni di carbonio, studiate per rispondere alle dinamiche esigenze degli agricoltori internazionali.

Tra i punti di maggiore interesse vi sono CORE80, la nuovissima famiglia di motori diesel CORE di ultima generazione da 8 litri e 252 kW, che alimenta la nuova e quinta serie di veicoli Fendt 800 Vario, il concept AGCO Power CO₂ Calculator e il concept Future Battery da 150 kWh, sviluppato internamente da AGCO Power, oltre a convenienti motori rigenerati che prolungano la durata dei veicoli e, al contempo, riducono l'impatto sull'ambiente.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.