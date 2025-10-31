AGCO Power presenta ad Agritechnica 2025 le innovazioni di ultima generazione in materia di sistemi di trasmissione meccanica sostenibili

NOKIA, Finlandia: AGCO Power presenterà ad Agritechnica 2025 di Hannover una coraggiosa visione sul futuro delle soluzioni di trasmissione meccanica per gli automezzi agricoli e forestali che combina un'avanzata tecnologia diesel con pionieristiche innovazioni a basse emissioni di carbonio, studiate per rispondere alle dinamiche esigenze degli agricoltori internazionali.

Tra i punti di maggiore interesse vi sono CORE80, la nuovissima famiglia di motori diesel CORE di ultima generazione da 8 litri e 252 kW, che alimenta la nuova e quinta serie di veicoli Fendt 800 Vario, il concept AGCO Power CO₂ Calculator e il concept Future Battery da 150 kWh, sviluppato internamente da AGCO Power, oltre a convenienti motori rigenerati che prolungano la durata dei veicoli e, al contempo, riducono l'impatto sull'ambiente.

Fonte: Business Wire