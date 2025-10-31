▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
LTIMindtree lancia BlueVerse™ con OGI, riferimento per soluzioni autonome di ITSM

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], importante fornitore globale di consulenza tecnologica e di soluzioni digitali, oggi ha annunciato il lancio di BlueVerse™ con OGI (Organizational General Intel...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 31/10/2025

Business Wire

MUMBAI, India e WARREN, N.J.: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], importante fornitore globale di consulenza tecnologica e di soluzioni digitali, oggi ha annunciato il lancio di BlueVerse™ con OGI (Organizational General Intelligence), una piattaforma agentica di IT Service Management (ITSM) di nuova generazione progettata per gestire sfide operative affrontate da aziende contemporanee in modo autonomo. Nell'ambito di BlueVerse™ Tech Operations, rappresenta un'evoluzione significativa da una gestione reattiva di incidenti a un'intelligence operativa autonoma, proattiva e predittiva, mentre aumenta la complessità degli ambienti informatici.

BlueVerse™ Tech Operations utilizza l'ecosistema di intelligenza artificiale all'avanguardia di LTIMindtree per offrire una piattaforma integrata e intelligente che migliora la produttività e l'efficienza operativa attraverso osservabilità in tempo reale, conoscenze aziendali e risoluzione adattiva.

Fonte: Business Wire



