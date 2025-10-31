SLB OneSubsea si assicura contratti EPC da PTTEP per due progetti in acque profonde al largo della Malesia

I sistemi di produzione sottomarina integrati aiuteranno l'accesso a importanti giacimenti di gas e di petrolio

HOUSTON: SLB (NYSE: SLB), società globale di tecnologia energetica, ha annunciato oggi l'assegnazione di due importanti contratti di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) da parte di PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) alla sua joint venture OneSubsea™. I contratti si basano su una collaborazione ventennale tra le due aziende e coprono la superficie di due giacimenti al largo della Malesia.

Nell'ambito dei contratti EPC contracts, SLB OneSubsea realizzerà sistemi di produzione sottomarina (SPS) completi per i giacimenti di gas sottomarini Alum, Bemban e Permai situati nel campo Block H e nel campo Kikeh, il primo progetto petrolifero in acque profonde della Malesia.

Fonte: Business Wire