Hanshow e Unide stringono una partnership per portare avanti l’ammodernamento dei punti vendita nell’ambito della strategia “Plan Unide 2.0”

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 31/10/2025
MADRID: Hanshow, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni digitali per il retail, ha annunciato la sigla di una collaborazione strategica con Unide Corporativa, una delle cooperative alimentari più affermate della Spagna, per portare avanti la digitalizzazione dei punti vendita e migliorarne l’efficienza operativa nell’ambito del nuovo piano strategico “Plan Unide 2.0” (2025–2028).
Fondata oltre 90 anni fa, Unide riunisce centinaia di rivenditori alimentari indipendenti in tutta la Spagna nel quadro di un modello cooperativo basato su prossimità, freschezza e servizio alla comunità. Con Plan Unide 2.0 la cooperativa punta a rafforzare la propria competitività attraverso lo sviluppo delle imprese associate, l’ammodernamento dei punti vendita e l’apertura di nuovi negozi – una roadmap finalizzata ad assicurare una crescita sostenibile in un contesto retail in continua evoluzione.
Fonte: Business Wire