Bending Spoons raccoglie 710 milioni di dollari per l'investimento e la crescita continui

MILANO: Bending Spoons, una delle aziende tecnologiche più importanti d'Europa, oggi ha annunciato di aver raccolto 710 milioni di dollari in capitale a una valutazione pre-monetaria di 11 miliardi di dollari. Il round è stato condotto da commercialisti affiancati da consulenti di T. Rowe Price Investment Management, Inc., con la partecipazione di Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners, Fidelity Management & Research Company, Foxhaven Asset Management e Radcliff, tra gli altri. Goldman Sachs International è stato l'unico agente di collocamento, mentre Clifford Chance ha fornito la consulenza legale sulla transazione. I servizi notarili sono stati forniti da ZNR Notai.

“Questo momento è una convalida di un decennio di lavoro e serve da importante riconoscimento di ciò che abbiamo ottenuto in Bending Spoons ad oggi. Siamo ancora agli inizi del percorso e abbiamo piani ambizioni per l'investimento e la crescita continui”, ha reso noto Luca Ferrari, cofondatore e CEO di Bending Spoons. “Siamo orgogliosi di portare alcuni dei migliori investitori al mondo che credono nel nostro approccio alla creazione di valore e di opportunità future”.

Il round comprende 270 milioni di dollari in capitale primario e 440 milioni di dollari in capitale secondario. Bending Spoons si è anche assicurata un pacchetto di debito da 2,8 miliardi da importanti banche globali. La società prevede di distribuire queste risorse per sviluppare ulteriormente le sue tecnologie e le sue capacità di intelligenza artificiale proprietarie, e per conseguire nuove acquisizioni che ampliano il suo portafoglio di prodotti digitali per consumatori e aziende. Solo negli ultimi due mesi, Bending Spoons ha stretto accordi per l'acquisizione di AOL e Vimeo, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e alle autorizzazioni normative, comprese, nel caso di Vimeo, le approvazioni da parte degli azionisti.

Profilo di Bending Spoons

Bending Spoons acquisisce e trasforma aziende digitali. È capogruppo di Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, WeTransfer e molte altre. I suoi prodotti hanno servito più di un miliardo di persone, con oltre 300 milioni di utenti attivi mensilmente e 10 milioni di clienti paganti, tra cui la maggior parte delle aziende Fortune 500.

Bending Spoons mira a rendere permanenti le sue acquisizioni – non ha mai ceduto un’azienda rilevata. Dopo l’acquisizione in genere investe in progetti ambiziosi per rinnovare la tecnologia, ridisegnare l’interfaccia utente, accelerare il rilascio di nuove funzionalità, ottimizzare il marketing e la monetizzazione e ristrutturare l’organizzazione per migliorare la performance a lungo termine.

Il focus costante di Bending Spoons è sulle capacità delle persone e sull’eccellenza sul luogo di lavoro. Nel solo 2025 Bending Spoons ha ricevuto oltre 600.000 candidature, con una percentuale di offerta di posti di lavoro pari allo 0,04%, e ha ottenuto numerosi riconoscimenti Great Place to Work.

