▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Motive porta l'attivazione di eSIM immediata a un marchio automobilistico europeo di lusso in America Latina

Motive, leader globale nella gestione e nell'automazione del ciclo di vita dei dispositivi connessi, ha annunciato una partnership epocale con un operatore leader in America Centrale e del Sud, che of...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 31/10/2025

Business Wire

TORONTO: Motive, leader globale nella gestione e nell'automazione del ciclo di vita dei dispositivi connessi, ha annunciato una partnership epocale con un operatore leader in America Centrale e del Sud, che offre una connettività mobile senza intoppi e sicura ai veicoli di un marchio automobilistico europeo di lusso in Messico. La soluzione, gestita dal server di entitlement di Motive, consente agli utenti dell'operatore di collegare le loro identità mobili direttamente ai veicoli grazie alla tecnologia di eSIM integrata, sfruttando gli standard di connetività mobili di GSMA.

Questa novità in ambito automobilistico per la regione dell'America Latina consente agli autisti di attivare il loro abbonamento per dispositivi mobili nel momento in cui entrano nel veicolo, offrendo un'esperienza personalizzata e connessa allo stesso livello dei loro smartphone.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.