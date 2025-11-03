▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
SK Capital completa l'acquisizione della divisione Medica di LISI Group e lancia la nuova piattaforma col nome Precera Medical

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/11/2025

Business Wire

Dylan Hushka nominato Direttore generale

NEW YORK: SK Capital Partners, LP (“SK Capital”), società di investimenti privati con sede a New York, incentrata sui settori specializzati dei materiali, degli ingredienti e delle scienze della vita, ha completato l'acquisizione annunciata in precedenza della divisione Medica di LISI Group (Euronext: FII) (la “Transazione”). L'attività ha spostato la sede a Big Lake, Minnesota, e ha cambiato il nome in Precera Medical (“Precera Medical” o la “Società”), segnando la sua emergenza come organizzazione a contratto di sviluppo e produzione (“CDMO”) partner principale per produttori di apparecchiature originali (“OEMs”) e innovatori per dispositivi medici blue chip. Nell'ambito della Transazione, LISI Group ha mantenuto una quota di minoranza nella Società.


