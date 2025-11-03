GigaDevice evidenzia i progressi nelle applicazioni IA, di alimentazione e consumer in occasione di Embedded World 2025

ANAHEIM, California: GigaDevice, società leader produttrice di semiconduttori specializzata in memorie Flash, microcontroller da 32 bit (MCU), sensori e prodotti analogici, presenterà i suoi più recenti progressi negli ambiti di riconoscimento facciale e vocale gestito dall'IA, gestione dell'alimentazione e applicazioni consumer in occasione dell'edizione di quest'anno di Embedded World North America.

Si tratta della seconda edizione di EWNA, che si terrà ad Anaheim, in California, dal 4 novembre. La tecnologia di GigaDevice verrà esposta presso lo stand 6085 nel corso della mostra di tre giorni. Come l'evento omologo in Europa, EWNA riunirà molti sviluppatori leader e architetti di sistema del settore dell'elettronica integrata.

Fonte: Business Wire