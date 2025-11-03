▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

GigaDevice evidenzia i progressi nelle applicazioni IA, di alimentazione e consumer in occasione di Embedded World 2025

GigaDevice, società leader produttrice di semiconduttori specializzata in memorie Flash, microcontroller da 32 bit (MCU), sensori e prodotti analogici, presenterà i suoi più recenti progressi negli...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/11/2025

Business Wire

ANAHEIM, California: GigaDevice, società leader produttrice di semiconduttori specializzata in memorie Flash, microcontroller da 32 bit (MCU), sensori e prodotti analogici, presenterà i suoi più recenti progressi negli ambiti di riconoscimento facciale e vocale gestito dall'IA, gestione dell'alimentazione e applicazioni consumer in occasione dell'edizione di quest'anno di Embedded World North America.

Si tratta della seconda edizione di EWNA, che si terrà ad Anaheim, in California, dal 4 novembre. La tecnologia di GigaDevice verrà esposta presso lo stand 6085 nel corso della mostra di tre giorni. Come l'evento omologo in Europa, EWNA riunirà molti sviluppatori leader e architetti di sistema del settore dell'elettronica integrata.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.