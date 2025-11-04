▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
AMINA diventa il primo gruppo bancario di criptovalute a ottenere una licenza MiCA tramite la propria sussidiaria in Austria

04/11/2025

  • La sussidiaria austriaca del gruppo bancario elvetico è tra le prima aziende con licenza MiCAR rilasciata dalla FMA dell'Austria.
  • Il gruppo vanta una solida posizione per il lancio sul mercato e l'espansione accelerata nella UE.

ZUGO, Svizzera: AMINA Bank AG ("AMINA Bank") oggi ha annunciato che la sua sussidiaria di nuova creazione, AMINA (Austria) AG ("AMINA EU"), ha ottenuto una licenza di tipo Crypto-Asset Service Provider (CASP) dalla Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FMA) austriaca nell'ambito del regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCAR).

L'approvazione della FMA apre la strada al lancio di AMINA EU, con servizi regolamentati di trading di criptovalute, custodia e gestione del portafoglio, oltre allo staking di criptovalute, che sarà introdotti al momento del lancio.

