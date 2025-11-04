AMINA diventa il primo gruppo bancario di criptovalute a ottenere una licenza MiCA tramite la propria sussidiaria in Austria

AMINA Bank AG ("AMINA Bank") oggi ha annunciato che la sua sussidiaria di nuova creazione, AMINA (Austria) AG ("AMINA EU"), ha ottenuto una licenza di tipo Crypto-Asset Service Provider (CASP) dalla A...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 04/11/2025
ZUGO, Svizzera: AMINA Bank AG ("AMINA Bank") oggi ha annunciato che la sua sussidiaria di nuova creazione, AMINA (Austria) AG ("AMINA EU"), ha ottenuto una licenza di tipo Crypto-Asset Service Provider (CASP) dalla Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FMA) austriaca nell'ambito del regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCAR).
L'approvazione della FMA apre la strada al lancio di AMINA EU, con servizi regolamentati di trading di criptovalute, custodia e gestione del portafoglio, oltre allo staking di criptovalute, che sarà introdotti al momento del lancio.
Fonte: Business Wire