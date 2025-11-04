Boyd annuncia la vendita della sua attività Thermal a Eaton per 9,5 miliardi di dollari

Dopo la chiusura della transazione, Boyd Engineered Materials opererà come azienda indipendente

Grazie alla cessione, Boyd continuerà ad ampliare la sua attività Engineered Materials con opportunità nei mercati in rapida crescita

La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026

BOCA RATON, Fla.: Boyd Corporation (“Boyd”), l'innovatore globale di fiducia nei materiali ingegnerizzati e nelle soluzioni termiche, oggi ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per vendere la sua attività Thermal a Eaton, società che si occupa di gestione energetica intelligente, per 9,5 miliardi di dollari. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, compreso il rilascio delle autorizzazioni normative necessarie, e la chiusura è prevista per il secondo trimestre 2026.

Alla chiusura della transazione, l'attività Engineered Materials di Boyd, che fornisce tecnologie all'avanguardia per sigillare, proteggere e isolare applicazioni dalle alte prestazioni nelle industrie che serve, continuerà ad operare come azienda indipendente sotto il marchio Boyd Corporation e continuerà ad essere sostenuta da Goldman Sachs Alternatives.

Boyd è posizionata per perseguire importanti opportunità di crescita per la sua attività Engineered Materials, dove si è creata una posizione di leadership grazie alle profonde competenze nelle scienze dei materiali, nelle tecnologie produttive proprietarie e nei rapporti di lunga data con i clienti in applicazioni mission-critical.

“È una giornata storica per tutto il team di Boyd, e sono certo che unire la potenza chip-to-grid di Eaton e le architetture di raffreddamento Chip-to-AmbientTM di Boyd aiuteranno ad accelerare la distribuzione futura di centri dati per l'AI”, ha dichiarato Doug Britt, CEO di Boyd. “Il nostro team di Engineered Materials continuerà ad accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative che affrontano le sfide ingegneristiche di nostri clienti in diversi mercati finali in rapida crescita. Con il continuo supporto dei nostri partner in Goldman Sachs, Boyd Engineered Materials può sfruttare la sua posizione di leader sul mercato e promuovere un'ulteriore crescita nei nostri settori di attività”.

“È stato un onore aiutare Doug e il team ad ampliare l'attività Thermal di Boyd, e crediamo che l'esperienza comprovata di Eaton nella creazione di valore dell'intero portafoglio garantirà all'azienda una posizione ottimale per il prossimo capitolo della sua crescita”, ha affermato Leonard Seevers, Partner in Private Equity presso Goldman Sachs Alternatives. “Siamo anche lieti di continuare a sostenere il team di Boyd Engineered Materials, mentre continua a rafforzare le sue solide basi per fornire soluzioni ancora più innovative e incentrate sul cliente nei mercati finali critici”.

La scissione non avrà alcun impatto sulle operazioni future di Boyd Engineered Materials, poiché Boyd ha mantenuto separate le operazioni, la leadership, e i team di R&S, delle vendite a dell'assistenza ai clienti. I clienti di Engineered Materials continueranno a ricevere la stesso servizio di alta qualità che si aspettano da Boyd.

Consulenti

Goldman Sachs & Co. LLC è stato il principale consulente finanziario, assieme a J.P. Morgan Securities LLC, che ha fornito consulenza fiscale a Boyd Corporation e alle affiliate di Goldman Sachs. Davis Polk & Wardwell LLP è il consulente legale di Boyd.

Informazioni su Boyd

Boyd è un fornitore globale innovativo e affidabile di soluzioni sostenibili che rendono i prodotti dei nostri clienti migliori, più sicuri, più veloci e più affidabili. I nostri innovativi materiali ingegnerizzati e soluzioni per la gestione termica potenziano le tecnologie dei nostri clienti massimizzando le prestazioni dei centri dati più avanzati al mondo, accrescono l’affidabilità ed estendono l’autonomia dei veicoli elettrici e autonomi, migliorano la precisione di avanzati sistemi sanitari e diagnostici personali, creano i presupposti per tecnologie critiche in termini di prestazioni per i settori aeronautico e della difesa e accelerano l’innovazione nell’elettronica e nell’interfaccia uomo-macchina di prossima generazione. Alla base delle attività produttive globali di Boyd è il fermo impegno a proteggere l’ambiente attraverso operazioni regionali sostenibili, scalabili, ottimizzate e strategicamente ubicate che riducono gli sprechi e minimizzano l’impronta di carbonio. Sosteniamo i nostri dipendenti, ne sviluppiamo il potenziale e li ispiriamo a osservare una condotta eticamente corretta attenendosi al principio della responsabilizzazione a sostegno del successo dei nostri clienti.

www.boydcorp.com

Informazioni su Private Equity at Goldman Sachs Alternatives

Goldman Sachs (NYSE: GS) è uno dei principali investitori al mondo nel settore delle energie alternative, con oltre 500 miliardi di asset e più di 30 anni di esperienza. L'azienda investe nell'intera gamma di energie alternative, tra cui capitali privati, capitali di crescita, credito privato, immobiliare, infrastrutture, sostenibilità e hedge fund. I clienti accedono a queste soluzioni attraverso strategie dirette, collaborazioni personalizzate e programmi di architettura aperta. La forza motrice dell'azienda è la collaborazione e il successo condiviso con i suoi clienti, cercando di proporre prestazioni di investimenti a lungo termine attingendo alla propria rete globale e alle profonde competenze nelle industrie e nei mercati. La piattaforma di investimenti alternativi fa parte di Goldman Sachs Asset Management, che offre servizi di investimento e consulenza sui mercati pubblici e privati alle principali istituzioni, a consulenti finanziari e a privati di tutto il mondo. Al 30 settembre 2025, Goldman Sachs gestisce circa 3,5 trilioni di dollari in asset a livello globale. Fondata nel 1986, Private Equity at Goldman Sachs Alternatives ha investito oltre 75 miliardi di dollari dalla sua creazione. L'azienda unisce una rete globale di relazioni, conoscenze uniche dei mercati, dei settori e delle regioni, e le risorse globali di Goldman Sachs per costruire aziende e accelerare la creazione di valore in tutti i suoi portafogli.

Seguiteci su LinkedIn.

Fonte: Business Wire