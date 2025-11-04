▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Stefanini Group e il sondaggio Scopism presentano la rapida adozione dell'AI, identificano le principali tendenze globali che definiscono l'integrazione e la gestione dei servizi (Service Integration and Management, SIAM)

Stefanini Group, azienda globale di consulenza tecnologica con ampie competenze nelle soluzioni di trasformazione digitale e di intelligenza artificiale, e Scopism, un leader globale nelle best practi...

Pubblicato il: 04/11/2025

Lanciato oggi alla Scopism Service North Conference a Manchester, Regno Unito, il rapporto rivela che l'85% delle organizzazioni ora utilizzano l'AI in importanti processi SIAM, evidenziando inoltre l'integrazione e gli ostacoli alla protezione dei dati

BRUXELLES: Stefanini Group, azienda globale di consulenza tecnologica con ampie competenze nelle soluzioni di trasformazione digitale e di intelligenza artificiale, e Scopism, un leader globale nelle best practice di integrazione e gestione dei servizi (SIAM), oggi hanno annunciato il rilascio del Global SIAM Survey 2025 White Paper. L'ottavo rapporto annuale, sponsorizzato da Stefanini, è stato lanciato e presentato da un gruppo di esperti alla Scopism Service North Conference di Manchester, Regno Unito, e offre approfondimenti inediti in materia di adozione, maturità e tendenze emergenti di SIAM in tutto il mondo.

