Yokogawa fornirà sistemi di controllo integrati per l’infrastruttura urbana del progetto Green Riyadh

04/11/2025

- Contributo a un’iniziativa nazionale di riforestazione urbana che mira a trasformare la capitale saudita in una delle città più vivibili al mondo -

TOKYO: Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) annuncia che la sua affiliata, Yokogawa Saudi Arabia, si è aggiudicata un contratto riforestazione urbana dalla Royal Commission for Riyadh City per la fornitura dei sistemi e dei servizi necessari per il centro principale di comando e controllo del progetto Green Riyadh*. Guidata dal Governo dell’Arabia Saudita, questa iniziativa nazionale rappresenta un elemento chiave della Saudi Vision 2030. Il suo obiettivo è trasformare Riyadh in una delle città più vivibili al mondo attraverso un programma di rinverdimento urbano, che consentirà ai cittadini di condurre una vita più sana e sostenibile.

Fonte: Business Wire



