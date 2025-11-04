Xpansiv annuncia l'acquisizione di Evident per rafforzare i settori dell'energia rinnovabile globali

Xpansiv® Limited ("Xpansiv") ed Evident Group Limited ("Evident") hanno annunciato oggi un accordo che unifica le loro capacità complementari di registro e infrastruttura a sostegno della crescita c...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 04/11/2025
NEW YORK e SHEFFIELD, Inghilterra e SYDNEY: Xpansiv® Limited ("Xpansiv") ed Evident Group Limited ("Evident") hanno annunciato oggi un accordo che unifica le loro capacità complementari di registro e infrastruttura a sostegno della crescita continua dei mercati globali dell'energia rinnovabile.
L'accordo, nell'ambito del quale Xpansive procederà all'acquisizione totale di Evident, segue un precedente investimento di minoranza da parte di Xpansiv nell'operatore di registri ed ente di certificazione.
