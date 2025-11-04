Xpansiv annuncia l'acquisizione di Evident per rafforzare i settori dell'energia rinnovabile globali

Crea un leader mondiale nel settore dei registri di energia pulita che combina i registri dei certificati di energia rinnovabile (REC) di Evident ed Xpansiv con oltre 300 GW di capacità

Promuove la strategia di Xpansiv volta a espandere la sua posizione sui mercati di energia rinnovabile globale e dell'alimentazione tramite l'acquisizione e la crescita organica

NEW YORK e SHEFFIELD, Inghilterra e SYDNEY: Xpansiv® Limited ("Xpansiv") ed Evident Group Limited ("Evident") hanno annunciato oggi un accordo che unifica le loro capacità complementari di registro e infrastruttura a sostegno della crescita continua dei mercati globali dell'energia rinnovabile.

L'accordo, nell'ambito del quale Xpansive procederà all'acquisizione totale di Evident, segue un precedente investimento di minoranza da parte di Xpansiv nell'operatore di registri ed ente di certificazione.

Fonte: Business Wire