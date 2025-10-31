▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
STV implementa la piattaforma di comunicazione sicura Post-Quantum e forma una cooperazione strategica per offrire una sicurezza di prossima generazione

STV Group a.s. ("STV"), uno degli innovatori mondiali in più rapida crescita nel settore della difesa, ha siglato un accordo di licenza pluriennale per l'utilizzo della rivoluzionaria piattaforma di ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 04/11/2025

Business Wire

PRAGA e LONDRA: STV Group a.s. ("STV"), uno degli innovatori mondiali in più rapida crescita nel settore della difesa, ha siglato un accordo di licenza pluriennale per l'utilizzo della rivoluzionaria piattaforma di comunicazione quantistica di Post-Quantum e un accordo di cooperazione strategica per accelerarne l'implementazione in Europa, nella NATO e nei mercati militari internazionali. Il calcolo quantistico minaccia di rendere obsoleta la crittografia tradizionale e, con questa iniziativa, STV si pone all'avanguardia nella rivoluzione della sicurezza informatica fornendo a governi, eserciti e aziende una resilienza di prossima generazione contro gli attacchi "raccogli ora, decrittografa dopo".

Fondendo la piattaforma modulare di Post-Quantum, testata dalla NATO, con le proprie soluzioni di difesa di livello mondiale, STV imposta un nuovo punto di riferimento globale per la sicurezza delle comunicazioni e la fiducia digitale.

Fonte: Business Wire



