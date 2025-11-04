▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Traguardo n. 1 al mondo: “360°Car®” di AGENCIA certificata da GUINNESS WORLD RECORDS™

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 04/11/2025

- Stabilito un nuovo standard globale nella trasformazione automobilistica digitale con 7.096.049 immagini di veicoli a 360° e SasS su base AI -

NAGOYA, Giappone: AGENCIA Inc. (Sede: Nagoya, Giappone; CEO: Jean Pierre), un innovatore di spicco nella trasformazione digitale dell'automotive attraverso l'intelligenza artificiale (AI) e le immagini a 360°, oggi ha annunciato che la sua piattaforma di SaaS proprietaria “360°Car®” è stata ufficialmente certificata da GUINNESS WORLD RECORDS™ il “Più grande album online di immagini di automobili a 360°” con un numero inedito di 7.096.049 immagini di veicoli .

Grazie a questo record mondiale, AGENCIA diventa un pioniere globale nella visualizzazione automobilistica e nell'infrastruttura digitale basata sull'AI del settore, rIdefinendo il modo in cui i veicoli vengono sottoposti a revisioni, presentati e commerciati in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire



Tag:

