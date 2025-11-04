ID5 acquisisce TrueData, unendo le forze per creare la soluzione di identity più completa per la pubblicità digitale

L'acquisizione crea una identity powerhouse incentrata sulla privacy e migliora il valore per i partner grazie capacità ampliate

LONDRA & NEW YORK: ID5, il fornitore di ID leader di mercato del digital advertising, ha annunciato oggi l'acquisizione di TrueData, una società statunitense specializzata in identity graph. L'accordo rappresenta un importante passo avanti nella strategia di crescita di ID5, rafforzando la sua presenza negli Stati Uniti e ampliando il valore che può offrire ai partner a livello globale.

ID5, riconosciuta come leader mondiale nel mercato degli alternative ID, ha consolidato una forte posizione negli Stati Uniti, dove é concentrata la maggior parte dei suoi clienti e ricavi. Integrando il graph di TrueData, l'azienda espande le sue operazioni sul mercato americano e rafforza la sua tecnologia Adaptive Identity con nuovi dataset e competenze specialistiche. La combinazione del graph e dell'expertise di TrueData con l’ID5 Graph, conforme al GDPR e l’ID5 ID, l'identifier più utilizzato del mercato, crea una proposta unica, collegando i dati offline con la più ampia online reach per rafforzare l’addressability, l'attivazione dei dati e la misurazione cross-channel.

"ID5 è già ampiamente riconosciuta come un fornitore leader di universal ID. Integrando l'expertise di TrueData, stiamo espandendo le nostre capacità e la gamma di servizi che possiamo offrire ai nostri clienti e partner", ha dichiarato Mathieu Roche, co-fondatore e CEO di ID5. "Questa acquisizione rafforza la nostra presenza e la nostra capacità di servire il mercato statunitense, e ci posiziona come il partner globale di identity privacy-first capace di rispondere alle esigenze del settore pubblicitario."

Molte aziende utilizzano già i prodotti ID5 e TrueData in modo indipendente. La fusione riunirà queste offerte in un'unica offerta integrata, eliminando la complessità e creando un maggiore valore per i clienti condivisi. Combinando tecnologie e aree di competenza complementari, ID5 porterà sul mercato l'offerta di identity più completa del settore.

Nell'ambito dell'operazione, Scott Conine, CEO, e Jon Durkee, Presidente e COO di TrueData, si uniranno al team esecutivo di ID5 come Consigliere Strategico e Chief Revenue Officer, rispettivamente.

"Le nostre aziende condividono la stessa mission e gli stessi valori di neutralità e collaborazione", ha dichiarato Scott Conine, CEO di TrueData. "Questa è una vera fusione di punti di forza, che riunisce prodotti, team e culture complementari per creare un partner di identity più completo per l'ecosistema."

"ID5 ha costantemente aperto la strada alla ridefinizione dell'identità per la pubblicità digitale", ha dichiarato Sanja Partalo, co-fondatrice e Managing Partner di S4S Ventures e membro del Consiglio di Amministrazione di ID5. "Questa acquisizione accelera la loro mission, espandendo l'impronta globale di ID5 e rafforzando la sua posizione come partner di identity di riferimento per l'ecosistema. Siamo orgogliosi di supportare un team che continua a guidare progressi significativi per il settore."

"Ho visto quanto possono essere efficaci i prodotti di TrueData nel generare i risultati per ii clienti in tutto l'ecosistema pubblicitario", ha dichiarato Jodi Sherman Jahic, co-fondatrice e Managing Partner di Aligned Partners e membro del Consiglio di Amministrazione di TrueData. "Unire le forze con ID5 sblocca soluzioni uniche e crea un leader globale di identity che accelera la crescita per i clienti e i partner di entrambe le aziende."

A seguito dell'acquisizione, le due società opereranno sotto il marchio ID5 e saranno guidate dai suoi principi di privacy e dai framework di governance istituiti da ID5. Il team combinato, composto da circa 80 dipendenti in Nord America, Europa e Asia rafforza la capacità di ID5 di servire i clienti a livello globale, garantendo esperienza locale, supporto più rapido e maggiore impatto.

Informazioni su ID5

ID5 ridefinisce l'identità per la pubblicità digitale, creando soluzioni in cui privacy e addressability operano in sincronia. La sua tecnologia Adaptive Identity apprende e si adatta, consentendo il riconoscimento continuo degli utenti tra media properties, dispositivi e canali. Ciò permette agli editori di generare ricavi sostenibili, agli advertiser di ottenere risultati misurabili e alle piattaforme di ad tech, di massimizzare il valore dei dati e inventory. Fondata nel 2017 da esperti del settore, ID5 guida l'evoluzione dell’identity, connettendo, evolvendo e potenziando l'ecosistema pubblicitario.

Informazioni su TrueData

TrueData è leader nella identity resolution indipendente, offrendo soluzioni di data enrichment e identity management a clienti che puntano a un’addressability su larga scala e senza cookie. Il suo identity graph collega persone e household ai loro dispositivi digitali, consentendo una connessione efficace tra dati offline e segnali online. In qualità di partner di fiducia delle principali enterprise data company a livello globale, TrueData sviluppa soluzioni privacy-centric che supportano brand e piattaforme nel raggiungere i propri obiettivi di addressability.

