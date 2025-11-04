SLB presenta una nuova tecnologia dirompente basata sull'AI agentica per l'industria energetica

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: SLB (NYSE: SLB), azienda globale specializzata in tecnologie energetiche, oggi ha annunciato il lancio di Tela™, un assistente di AI agentica realizzato appositamente per trasformare il settore energetico a monte. Tela utilizza l'AI agentica non solo per automatizzare i processi ma anche per trasformare i flussi di lavoro e promuovere migliori risultati commerciali. Tela verrà integrata nel portafoglio di applicazioni e piattaforme di SLB, e gli utenti interagiranno attraverso una semplice interfaccia di conversazione. Questo approccio consente all'AI agentica di funzionare come un collaboratore proattivo, potenziando il personale per ottenere maggiore produttività ed efficienza su scala

Tela segue un ciclo comune di AI agentica articolato in cinque fasi: osservare, pianificare, generare, agire e apprendere.

Fonte: Business Wire