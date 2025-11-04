▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

La famiglia di microcontroller MCU GD32 amplia il suo portafoglio ad alte prestazioni con la nuova serie di MCU GD32F503/505

GigaDevice, società leader produttrice di semiconduttori specializzata in memorie Flash, microcontroller da 32 bit (MCU), sensori e prodotti analogici, ha annunciato oggi il lancio ufficiale della se...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 04/11/2025

Business Wire

BEIJING: GigaDevice, società leader produttrice di semiconduttori specializzata in memorie Flash, microcontroller da 32 bit (MCU), sensori e prodotti analogici, ha annunciato oggi il lancio ufficiale della serie ad alte prestazioni GD32F503/505 di microcontroller a 32 bit per uso generale. Questo lancio rafforza notevolmente il suo portafoglio di prodotti sviluppati basato sul processore centrale Arm® Cortex®-M33. Sviluppato a partire dall'architettura Arm® v8-M, la serie funziona a una frequenza di 280 MHz e presenta configurazioni di memoria flessibili e funzioni di sicurezza integrate. È adatta a una vasta gamma di applicazioni, tra cui alimentatori digitali, automazione industriale, controllo motori, robot aspirapolvere, BMS, robot umanoidi e altro ancora.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.