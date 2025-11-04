La famiglia di microcontroller MCU GD32 amplia il suo portafoglio ad alte prestazioni con la nuova serie di MCU GD32F503/505

BEIJING: GigaDevice, società leader produttrice di semiconduttori specializzata in memorie Flash, microcontroller da 32 bit (MCU), sensori e prodotti analogici, ha annunciato oggi il lancio ufficiale della serie ad alte prestazioni GD32F503/505 di microcontroller a 32 bit per uso generale. Questo lancio rafforza notevolmente il suo portafoglio di prodotti sviluppati basato sul processore centrale Arm® Cortex®-M33. Sviluppato a partire dall'architettura Arm® v8-M, la serie funziona a una frequenza di 280 MHz e presenta configurazioni di memoria flessibili e funzioni di sicurezza integrate. È adatta a una vasta gamma di applicazioni, tra cui alimentatori digitali, automazione industriale, controllo motori, robot aspirapolvere, BMS, robot umanoidi e altro ancora.

Fonte: Business Wire