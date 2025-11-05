Merkle collabora con Airship per creare un acceleratore della fidelizzazione mobile per Salesforce Marketing Cloud

Oggi Merkle, la principale azienda dentsu di consulenza per la trasformazione dell'esperienza clienti, annuncia un nuovo accordo con Airship e Salesforce Marketing Cloud, creando una soluzione per esp...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 05/11/2025
Il nuovo sodalizio strategico consente agli esperti di marketing di attivare i programmi fedeltà dei clienti incentrati sulla mobilità
COLUMBIA, Md.: Oggi Merkle, la principale azienda dentsu di consulenza per la trasformazione dell'esperienza clienti, annuncia un nuovo accordo con Airship e Salesforce Marketing Cloud, creando una soluzione per esperienze più connesse di fedeltà del cliente sui dispositivi mobili. Ora gli addetti al marketing dei marchi e i manager dei prodotti che utilizzano Salesforce per la gestione della fedeltà possono accedere a Airship per aiutare a trasformare i segnali mobili dei clienti in azione, fedeltà e valore, con maggiore rapidità.
Il nuovo programma fedeltà incentrato sulla mobilità riunisce il meglio di ogni piattaforma:
