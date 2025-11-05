KRAFTON registra un fatturato trimestrale di 870,6 miliardi di KRW nel T3 del 2025

KRAFTON, Inc. ha annunciato oggi i suoi utili del terzo trimestre del 2025 nella sua relazione alle relazioni con gli investitori (IR). Basato sui bilanci consolidati redatti in conformità ai princi...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 05/11/2025
- Fatturato trimestrale di 870,6 miliardi di KRW, con utile operativo di 348,6 miliardi di KRW
- Prestazioni cumulative record con entrate di KRW 2,4069 trilioni di KRW e utile operativo di 1,0519 trilioni di KRW
- Maggiore competitività in materia di proprietà intellettuale in India e si prevede che la transizione della società verso un modello "AI First" accelererà la crescita globale
SEUL, Corea del Sud: KRAFTON, Inc. ha annunciato oggi i suoi utili del terzo trimestre del 2025 nella sua relazione alle relazioni con gli investitori (IR).
Basato sui bilanci consolidati redatti in conformità ai principi contabili internazionali coreani (K-IFRS), KRAFTON ha registrato un fatturato di 870,6 miliardi di KRW nel terzo trimestre del 2025, con un aumento di 151,3 miliardi di KRW (+21%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: Business Wire