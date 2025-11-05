TELEO Capital chiude TELEO Capital II sottoscritto in eccesso con un limite massimo di 350 milioni di dollari

BOISE, Idaho: TELEO Capital Management, LLC (“TELEO”), società di private equity orientata alle operazioni che investe in società di software aziendale per il mercato medio-basso, oggi ha annunciato la chiusura del fondo di investimento TELEO Capital II (“Fund II”) al suo limite massimo di 350 milioni di dollari in impegni di capitale dei soci accomandatari. Fund II è stato sottoscritto in eccesso e a attratto un gruppo diversificato di investitori istituzionali nuovi ed esistenti.

TELEO attua una strategia consolidata nel tempo nel mercato medio-basso, avvalendosi di un ampio team appositamente creato e di un processo ripetibile ideato per fornire rendimenti costanti e superiori alla media. Fund II continuerà l'orientamento di TELEO sull'acquisizione di divisioni di software mission-critical da grandi aziende. TELEO è un partner ideale per le grandi aziende venditrici in cerca di una soluzione che dia priorità a velocità e certezza di chiusura, al rischio minimo di distrazione post-chiusura derivante dagli accordi di servizi condivisi e all'impegno a proteggere le relazioni con i clienti e i dipendenti.

“Siamo onorati dalla fiducia accordataci dai nostri investitori ed entusiasti di capitalizzare sull'ambiente attuale”, ha dichiarato George Kase, Cofondatore e Socio amministratore di TELEO.

“La vasta esperienza del nostro team negli scorpori di divisioni software e nelle capacità operative ci mette in una posizione estremamente competitiva in questo segmento del mercato”, ha aggiunto Andres Martinez, Cofondatore e Socio amministratore.

“Con il Fund II, siamo entusiasti di continuare ad ampliare la nostra serie di strumenti per la creazione di valore con l'adozione di intelligenza artificiale (IA) in tutto il portafoglio. Con l'IA, vediamo incredibili opportunità per la riduzione dei costi nello sviluppo di prodotti e nella crescita dei ricavi grazie a un go-to-market accelerato", ha dichiarato Robb Warwick, Cofondatore e Socio amministratore.

La consulenza legale è stata affidata a Goodwin Procter, mentre Metric Point Capital ha agito come consulente esclusivo per il collocamento.

Informazioni su TELEO Capital

TELEO Capital è una società di private equity orientata alle operazioni che investe in società del mercato medio-basso nei settori tecnologico, sanitario e dei servizi alle aziende. TELEO collabora con team di management per promuovere la crescita e i miglioramenti operativi, con particolare attenzione agli scorpori, alle imprese guidate dai fondatori e ad attività sottoperformanti. L'azienda ha sede a Boise, ID, e una filiale a Los Angeles, CA. Per maggiori informazioni, visitare www.teleocapital.com.

