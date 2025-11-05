▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
ITRS nominata azienda Visionary nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ per il Digital Experience Monitoring per il secondo anno consecutivo

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/11/2025

Business Wire

LONDRA: ITRS oggi ha annunciato di essere stata nominata azienda Visionary nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ per il Digital Experience Monitoring (DEM) (monitoraggio dell'esperienza digitale) per il secondo anno consecutivo.

ITRS è un pioniere nel monitoraggio e nell'osservabilità in tempo reale per le industrie mission-critical. Uptrends, la sua soluzione DEM, consente ai clienti di fornire esperienze digitali affidabili, dalle alte prestazioni, in ambienti regolamentati e distribuiti a livello globale.

“Siamo profondamente dedicati al successo dei nostri clienti e lieti di essere nominati azienda Visionary per il secondo anno consecutivo”, ha commentato Ryan Terpstra, CEO di ITRS.

Fonte: Business Wire



