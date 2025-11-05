▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Cooler Master annuncia il lancio del case per PC QUBE 540, compatto ma che non pone limiti alla creatività

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/11/2025

Concepito per creativi, gamer e appassionati del fai da te

CITY OF INDUSTRY, California: Cooler Master, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per uno stile di vita all’insegna della tecnologia e di componenti per PC, oggi ha annunciato il lancio del QUBE 540 – un case compatto pensato per le esigenze di oggi che offre flessibilità di orientamento, permettendo di creare un sistema orizzontale o verticale in base allo spazio disponibile sulla scrivania o su una mensola. La struttura modulare interna consente di personalizzare il layout in funzione dei componenti e del flusso d’aria desiderato.

Il QUBE 540 mantiene il design geometrico e pulito della serie QUBE mentre alza l’asticella in termini di adattabilità in tutte le situazioni pratiche. S’inserisce comodamente in spazi ridotti, come appartamenti o camere universitarie, e trova la collocazione ideale in studi di creativi e spaziosi ambienti domestici.

