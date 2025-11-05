▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Corpay e la National Hockey League annunciano una collaborazione pluriennale in Nordamerica

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/11/2025

Corpay Cross-Border nominata fornitore ufficiale di valuta estera della National Hockey League

TORONTO e NEW YORK: Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), un leader globale nei pagamenti aziendali e la National Hockey League (NHL®) oggi hanno annunciato un sodalizio pluriennale in Nordamerica, con la nomina dell'attività Cross-Border di Corpay a Fornitore ufficiale di cambio valuta estera della NHL.

La collaborazione consentirà alla NHL di utilizzare le soluzioni innovative di Corpay Cross-Border per aiutare a ridurre l'esposizione al rischio di cambio valuta estera nelle operazioni giornaliere. La NHL trarrà vantaggio inoltre dalla premiata piattaforma di Corpay, che consente la gestione di pagamenti globali senza soluzione di continuità da un unico punto di accesso.

Fonte: Business Wire



