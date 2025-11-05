▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Eseguito con successo il primo intervento di ablazione della TV ischemica in un paziente umano con iCMR

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/11/2025

MINNEAPOLIS: Imricor Medical Systems, Inc. (Società o Imricor) (ASX: IMR), insieme all'Amsterdam University Medical Centre (Amsterdam UMC), è lieta di annunciare la conclusione riuscita del primo intervento di ablazione della tachicardia ventricolare (TV) ischemica guidato da RMN in tempo reale mai eseguito in un laboratorio di iCMR (risonanza magnetica cardiaca guidata).

Il team del Centro medico universitario di Amsterdam, illustrato qui, ha eseguito l'intervento di ablazione della TV dopo precedenti esperienze di interventi di ablazione del flutter atriale e del complesso ventricolare prematuro (PVC) guidati da RMN in tempo reale e dal NorthStar® Mapping System di Imricor.

Fonte: Business Wire



