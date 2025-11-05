▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Nissan e Infobip raggiungono un incremento del 200% nell'engagement grazie alla campagna WhatsApp gestita dall'IA

Nissan ha rinnovato l'engagement dei clienti grazie a una collaborazione con la piattaforma globale di comunicazioni cloud Infobip per promuovere una campagna di IA agenziale prima nel suo genere. Nis...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/11/2025

Business Wire

Il gioco vocale gestito dall'IA definisce un nuovo standard per il marketing digitale

VODNJAN, Croazia: Nissan ha rinnovato l'engagement dei clienti grazie a una collaborazione con la piattaforma globale di comunicazioni cloud Infobip per promuovere una campagna di IA agenziale prima nel suo genere. Nissan in Arabia Saudita ha sfruttato Conversational AI Gamification di Infobip, una serie di strumenti gestiti dall'IA lanciata di recente, che consente di accedere a esperienze di gioco immersive tramite i canali di messaggistica. La campagna di marketing ha utilizzato la funzionalità Vocalize di Infobip, un gioco a controllo vocale gestito dall'IA, in cui gli utenti si sono sfidati per vincere una nuovissima Nissan Magnite. I partecipanti hanno utilizzato le loro voci per riprodurre direttamente all'interno di WhatsApp una forma d'onda audio che traccia il contorno di un'auto.

