ExtraHop® espande la propria presenza nell'area EMEA per rispondere alla domanda di soluzioni NDR da parte delle aziende

Ampliata la partnership strategica con Ignition Technology per combattere le minacce cibernetiche nei mercati dell'Europa del nord

SEATTLE e LONDRA: ExtraHop®, leader nelle soluzioni moderne per la rilevazione e la risposta delle reti (NDR), oggi ha annunciato la propria espansione nei mercati dei paesi scandinavi e del Benelux con una mossa strategica che ne consolida la presenza europea successivamente a un periodo di forte crescita.

Dopo un solido 2024, in cui ha più che raddoppiato le vendite destinate ai clienti Global 2000 nell'area EMEA, ExtraHop porta la sua comprovata spinta propulsiva verso due dei mercati più dinamici del continente, che ospitano sedi di aziende globali e un fiorente ecosistema di innovatori tecnologici d'eccellenza.

Per portare la sua piattaforma NDR leader di settore nei paesi dell'Europa del nord e del Benelux, ExtraHop sta estendendo il proprio accordo di distribuzione con Ignition Technology, specialista della sicurezza informatica basata su SaaS. Sfruttando il successo della partnership nel Regno Unito e in Francia, questo approfondimento della collaborazione risponderà alla crescente domanda nei paesi dell'Europa settentrionale e occidentale, aiutando i clienti a essere sempre un passo avanti rispetto alle minacce emergenti grazie a un contesto e a una visibilità totali sulla rete.

"Il continuo successo di ExtraHop in tutta Europa dimostra quanto sia innegabilmente potente la nostra moderna piattaforma NDR", è il commento di Andy Philpott, vicepresidente di ExtraHop per l'area EMEA. "Nel Benelux e nei paesi scandinavi, le maggiori aziende mondiali sono sotto attacco di minacce stealth che aggirano le difese tradizionali in modo laterale per infliggere il massimo danno possibile. È sfida a cui si può rispondere solo con la visibilità eccezionale fornita da ExtraHop. Grazie al supporto sul campo e alla competenza di partner del calibro di Ignition Technology siamo ben posizionati per aiutare i team di sicurezza del Benelux e dei paesi scandinavi ad acquisire le informazioni di rete senza confronto necessarie per eliminare queste minacce sofisticate dal traffico delle loro reti".

Con l'espansione della superficie degli attacchi e con il maggior livello di sofisticazione raggiunto dagli attori delle minacce, ExtraHop rileva e blocca tattiche avanzate e mascherate, come gli attacchi laterali e di tipo "living off the land" (LoTL). Coniugando NDR, gestione delle prestazioni di rete (NPM), rilevamento delle intrusioni (IDS) e capacità forensi in un'unica piattaforma completa, ExtraHop consente una visibilità completa e una difesa potente supportate da funzionalità di decrittazione e da una fluidità di protocollo leader di settore. Inserita tra i leader da Forrester, Gartner, IDC e GigaOm, ExtraHop fornisce quelle informazioni senza paragoni indispensabili per garantire il rilevamento di ogni minaccia.

ExtraHop rafforza l'ecosistema di sicurezza informatica di Ignition attraverso l'integrazione con leader di settore del calibro di CrowdStrike. Insieme, ExtraHop e CrowdStrike offrono ai clienti una visibilità e controllo integrati su endpoint, reti e dati di registro direttamente da Falcon® Next-Gen SIEM di CrowdStrike, aiutando i team per la sicurezza a velocizzare rilevamento, accertamenti e risposte, eliminando al contempo i silos di dati.

"La piattaforma NDR leader del settore di ExtraHop riduce la complessità inerente all'affrontare i problemi di visibilità di rete in ambienti IT frammentati, in perfetta linea con la nostra missione: fornire innovative soluzioni strategiche al mercato della sicurezza IT per le aziende", è il commento di Peter Ledger, CEO di Ignition Technology. "Il loro valore come partner è rafforzato dalle integrazioni chiave già in essere con altri partner di Ignition, come CrowdStrike, sfruttando l'intelligence sulle minacce sia di rete, sia a livello di endpoint, per migliorare la visibilità negli ambienti aziendali. L'approfondimento dell'alleanza strategica con ExtraHop garantisce ai nostri clienti di muoversi con sicurezza e agilità in un panorama digitale sempre più complesso".

"Noi di CrowdStrike stiamo formando un ecosistema di partner in grado di ridefinire il concetto di sicurezza informatica moderna", è il commento di Daniel Bernard, responsabile commerciale di CrowdStrike. "La nostra collaborazione con ExtraHop e con Ignition Technology riunisce la potenza della piattaforma Falcon, l'intelligence di rete in tempo reale di ExtraHop e la competenza di Ignition nella regione per offrire ai clienti una visibilità omogenea su ogni punto dell'azienda. Insieme aiutiamo le organizzazioni a trasformare il modo in cui rilevano le minacce, per esaminarle e rispondervi, offrendo quella velocità, quella scalabilità e quella resilienza richieste dall'era moderna".

