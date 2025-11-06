▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Quectel presenta i nuovi Single Board Computers (SBC) intelligenti per aiutare ad accelerare lo sviluppo di dispositivi intelligenti, con la rapida produzione di prototipi e la riduzione dei costi di sviluppo

Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, ha lanciato tre nuovi single board computers (SBC) intelligenti. QSM368Z, QSM560DR e QSM668SR sono progettati per dare...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/11/2025

ANAHEIM, Calif.: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete per l'IoT, ha lanciato tre nuovi single board computers (SBC) intelligenti. QSM368Z, QSM560DR e QSM668SR sono progettati per dare agli sviluppatori una scelta più ampia e accelerare lo sviluppo di soluzioni intelligenti e della trasformazione digitale. Ogni scheda è economica, interamente certificata e offre un'ampia gamma di opzioni per la connettività, opzioni di sistemi operativi e memoria per tutte le varie necessità di applicazione.

“Queste schede sono hardware del tutto complete, facilmente integrabili nei più ampi sistemi dei clienti in un'ampia gamma di casi d'uso dell'IoT”, ha commentato Raymond Wang, Responsabile di Smart SoC, Quectel Wireless Solutions.

