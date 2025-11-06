I consulenti legali interni segnalano l'aumento dei rischi dovuti ai volumi crescenti delle notifiche di atti giudiziari

Il volume delle notifiche di atti giudiziari (SOP), ossia il processo legale con il quale una parte informa ufficialmente un'altra di un'azione legale, sta assistendo a un'impennata negli Stati Uniti,...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 06/11/2025
WILMINGTON, Del.: Il volume delle notifiche di atti giudiziari (SOP), ossia il processo legale con il quale una parte informa ufficialmente un'altra di un'azione legale, sta assistendo a un'impennata negli Stati Uniti, amplificando la pressione delle operazioni e il rischio di conformità per i team legali interni. Questo secondo un nuovo studio a livello nazionale commissionato da CSC, l'agente registrato e fornitore di servizi di conformità leader nel settore.
Fonte: Business Wire