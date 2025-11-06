▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
I consulenti legali interni segnalano l'aumento dei rischi dovuti ai volumi crescenti delle notifiche di atti giudiziari

Il volume delle notifiche di atti giudiziari (SOP), ossia il processo legale con il quale una parte informa ufficialmente un'altra di un'azione legale, sta assistendo a un'impennata negli Stati Uniti,...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/11/2025

  • Il 93% dei consulenti legali interni affermano che l'arbitrato di massa sta aumentando il rischio e la complessità delle notifiche di atti giudiziari
  • Il 59% segnala che i diversi requisiti dei vari stati risultano in errori di conformità
  • Il 97% utilizza l'AI per gestire e analizzare le notifiche di atti giudiziari, eppure il 96% nutre dubbi sulla precisione e la rapidità

WILMINGTON, Del.: Il volume delle notifiche di atti giudiziari (SOP), ossia il processo legale con il quale una parte informa ufficialmente un'altra di un'azione legale, sta assistendo a un'impennata negli Stati Uniti, amplificando la pressione delle operazioni e il rischio di conformità per i team legali interni. Questo secondo un nuovo studio a livello nazionale commissionato da CSC, l'agente registrato e fornitore di servizi di conformità leader nel settore.

