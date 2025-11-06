I consulenti legali interni segnalano l'aumento dei rischi dovuti ai volumi crescenti delle notifiche di atti giudiziari

Il 93% dei consulenti legali interni affermano che l'arbitrato di massa sta aumentando il rischio e la complessità delle notifiche di atti giudiziari

Il 59% segnala che i diversi requisiti dei vari stati risultano in errori di conformità

Il 97% utilizza l'AI per gestire e analizzare le notifiche di atti giudiziari, eppure il 96% nutre dubbi sulla precisione e la rapidità

WILMINGTON, Del.: Il volume delle notifiche di atti giudiziari (SOP), ossia il processo legale con il quale una parte informa ufficialmente un'altra di un'azione legale, sta assistendo a un'impennata negli Stati Uniti, amplificando la pressione delle operazioni e il rischio di conformità per i team legali interni. Questo secondo un nuovo studio a livello nazionale commissionato da CSC, l'agente registrato e fornitore di servizi di conformità leader nel settore.

