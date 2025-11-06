IonQ e Swiss Consortium lanciano la prima rete quantistica urbana dedicata a Ginevra

La storica iniziativa pubblica-privata comprende il CERN, la Rolex SA, il governo svizzero e istituzioni accademiche

Offre un'infrastruttura quantistica di livello mondiale per supportare la ricerca, la collaborazione e la sensibilizzazione alla tecnologica quantistica

COLLEGE PARK, Md.: IonQ (NYSE: IONQ), la più importante azienda al mondo nel settore quantistico, che vanta partner svizzeri di spicco, ha implementato una rete quantistica urbana a Ginevra, Svizzera. Questo consorzio di istituzioni accademiche, aziendali e pubbliche di livello mondiale promuoveranno la cybersicurezza quantistica e la ricerca, la collaborazione e l'innovazione nelle comunicazioni. La nuova infrastruttura, battezzata Geneva Quantum Network (GQN), è la prima rete quantistica dedicata del Paese che connette le principali istituzioni in tutta la regione.

“Il nostro coinvolgimento nel GQN assieme a società di fama mondiale come Rolex e leader nella ricerca come il CERN, sottolinea la nostra leadership nell'IP e nelle iniziative pionieristiche nell'ambito quantistico della cybersicurezza e delle comunicazioni”, ha dichiarato Niccolo de Masi, Presidente e CEO di IonQ.

Fonte: Business Wire