▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

IonQ e Swiss Consortium lanciano la prima rete quantistica urbana dedicata a Ginevra

IonQ (NYSE: IONQ), la più importante azienda al mondo nel settore quantistico, che vanta partner svizzeri di spicco, ha implementato una rete quantistica urbana a Ginevra, Svizzera. Questo consorzio ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/11/2025

Business Wire

La storica iniziativa pubblica-privata comprende il CERN, la Rolex SA, il governo svizzero e istituzioni accademiche

Offre un'infrastruttura quantistica di livello mondiale per supportare la ricerca, la collaborazione e la sensibilizzazione alla tecnologica quantistica

COLLEGE PARK, Md.: IonQ (NYSE: IONQ), la più importante azienda al mondo nel settore quantistico, che vanta partner svizzeri di spicco, ha implementato una rete quantistica urbana a Ginevra, Svizzera. Questo consorzio di istituzioni accademiche, aziendali e pubbliche di livello mondiale promuoveranno la cybersicurezza quantistica e la ricerca, la collaborazione e l'innovazione nelle comunicazioni. La nuova infrastruttura, battezzata Geneva Quantum Network (GQN), è la prima rete quantistica dedicata del Paese che connette le principali istituzioni in tutta la regione.

“Il nostro coinvolgimento nel GQN assieme a società di fama mondiale come Rolex e leader nella ricerca come il CERN, sottolinea la nostra leadership nell'IP e nelle iniziative pionieristiche nell'ambito quantistico della cybersicurezza e delle comunicazioni”, ha dichiarato Niccolo de Masi, Presidente e CEO di IonQ.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.