GEOLOG presenta la famiglia di flussometri KickMaster™ per condizioni di pozzo gravose

Gli strumenti brevettati forniscono dati affidabili su flusso in entrata/uscita, densità e temperatura in fanghi ad alto taglio di gas e carichi di solidi per operazioni onshore e in acque profonde
MILANO, Italia: GEOLOG, la più grande azienda indipendente di rilevamento superficiale e pioniera nell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla valutazione delle formazioni e alle prestazioni di perforazione automatizzate, ha annunciato oggi la disponibilità immediata di KickMaster™, una famiglia brevettata di flussometri progettati per fornire misurazioni accurate e in tempo reale negli ambienti di perforazione più impegnativi.
Sviluppato dal team di ricerca e sviluppo interno di GEOLOG, KickMaster™ affronta le annose problematiche legate alla misurazione dei flussi di fanghi eterogenei. Il sistema fornisce dati affidabili su portata, densità e temperatura durante le fasi critiche della perforazione, consentendo un rilevamento più rapido, un processo decisionale più efficace e un miglior controllo del pozzo.
Tre modelli ingegnerizzati per una gestione precisa del flusso
Superando i problemi di misurazione associati ai fanghi ad alto contenuto di gas e solidi, KickMaster™ migliora la qualità dei dati in tutte le fasi di perforazione, potenziando il rilevamento precoce degli eventi, riducendo i tempi non produttivi e supportando operazioni più sicure sia in mare aperto che a terra.
Richard Calleri, CEO di GEOLOG, ha dichiarato: "I nostri clienti richiedono sempre misurazioni del flusso affidabili e accurate in ogni fase della perforazione. KickMaster™ offre proprio questo, fornendo una maggiore intelligence per il controllo dei pozzi alla piattaforma e consentendo agli operatori di migliorare la sicurezza riducendo i costi, in particolare negli ambienti offshore".
Disponibilità
KickMaster™ è disponibile immediatamente. Per specifiche tecniche, dimostrazioni o programmi di implementazione, contattare info@geolog.com o visitare www.geolog.com.
Informazioni su GEOLOG
Fondata nel 1982 a Milano, GEOLOG è leader mondiale nel campo dei rilevamenti di superficie e fornisce soluzioni, competenze e analisi dei dati a operatori nazionali, internazionali e indipendenti nei settori di petrolio, gas, geotermia e CCS in tutto il mondo. GEOLOG offre alternative convenienti alle complesse misurazioni di fondo pozzo, applicando la scienza dei dati e le previsioni in tempo reale presso il sito di perforazione per migliorare la costruzione dei pozzi, ottimizzare la produzione, approfondire la comprensione del sottosuolo e accelerare la produzione.
