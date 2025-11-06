▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

GEOLOG presenta la famiglia di flussometri KickMaster™ per condizioni di pozzo gravose

GEOLOG, la più grande azienda indipendente di rilevamento superficiale e pioniera nell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla valutazione delle formazioni e alle prestazioni di perforazione ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/11/2025

Business Wire

Gli strumenti brevettati forniscono dati affidabili su flusso in entrata/uscita, densità e temperatura in fanghi ad alto taglio di gas e carichi di solidi per operazioni onshore e in acque profonde

MILANO, Italia: GEOLOG, la più grande azienda indipendente di rilevamento superficiale e pioniera nell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla valutazione delle formazioni e alle prestazioni di perforazione automatizzate, ha annunciato oggi la disponibilità immediata di KickMaster™, una famiglia brevettata di flussometri progettati per fornire misurazioni accurate e in tempo reale negli ambienti di perforazione più impegnativi.

Sviluppato dal team di ricerca e sviluppo interno di GEOLOG, KickMaster™ affronta le annose problematiche legate alla misurazione dei flussi di fanghi eterogenei. Il sistema fornisce dati affidabili su portata, densità e temperatura durante le fasi critiche della perforazione, consentendo un rilevamento più rapido, un processo decisionale più efficace e un miglior controllo del pozzo.

Tre modelli ingegnerizzati per una gestione precisa del flusso

  • Misuratore di flusso in uscita: per ritorni di fango standard e ad alto volume. Funziona in modo affidabile con >40% di gas nel fango e introduce una contropressione inferiore di circa il 70% rispetto ai misuratori tradizionali, supportando portate più elevate nelle sezioni superiori del foro. Include un circuito di bypass completo per un montaggio più rapido ed economico.
  • Misuratore per perforazione a pressione controllata (MPD, Managed Pressure Drilling): una variante ad alta pressione con una pressione nominale di 550 psi, appositamente progettata per le moderne operazioni MPD. Viene fornito con un proprio circuito di bypass per una perfetta integrazione in sistemi MPD nuovi o esistenti.
  • Misuratore ad alta pressione con tubo verticale: classificato a 10.000 psi per misurazioni di flusso in entrata solide e altamente accurate, fornisce dati essenziali per la modellazione idraulica, la valutazione delle prestazioni delle pompe e la sicurezza e l'efficienza complessive della perforazione.

Superando i problemi di misurazione associati ai fanghi ad alto contenuto di gas e solidi, KickMaster™ migliora la qualità dei dati in tutte le fasi di perforazione, potenziando il rilevamento precoce degli eventi, riducendo i tempi non produttivi e supportando operazioni più sicure sia in mare aperto che a terra.

Richard Calleri, CEO di GEOLOG, ha dichiarato: "I nostri clienti richiedono sempre misurazioni del flusso affidabili e accurate in ogni fase della perforazione. KickMaster™ offre proprio questo, fornendo una maggiore intelligence per il controllo dei pozzi alla piattaforma e consentendo agli operatori di migliorare la sicurezza riducendo i costi, in particolare negli ambienti offshore".

Disponibilità

KickMaster™ è disponibile immediatamente. Per specifiche tecniche, dimostrazioni o programmi di implementazione, contattare info@geolog.com o visitare www.geolog.com.

Informazioni su GEOLOG

Fondata nel 1982 a Milano, GEOLOG è leader mondiale nel campo dei rilevamenti di superficie e fornisce soluzioni, competenze e analisi dei dati a operatori nazionali, internazionali e indipendenti nei settori di petrolio, gas, geotermia e CCS in tutto il mondo. GEOLOG offre alternative convenienti alle complesse misurazioni di fondo pozzo, applicando la scienza dei dati e le previsioni in tempo reale presso il sito di perforazione per migliorare la costruzione dei pozzi, ottimizzare la produzione, approfondire la comprensione del sottosuolo e accelerare la produzione.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.