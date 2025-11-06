GEOLOG presenta la famiglia di flussometri KickMaster™ per condizioni di pozzo gravose

Gli strumenti brevettati forniscono dati affidabili su flusso in entrata/uscita, densità e temperatura in fanghi ad alto taglio di gas e carichi di solidi per operazioni onshore e in acque profonde

MILANO, Italia: GEOLOG, la più grande azienda indipendente di rilevamento superficiale e pioniera nell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla valutazione delle formazioni e alle prestazioni di perforazione automatizzate, ha annunciato oggi la disponibilità immediata di KickMaster™, una famiglia brevettata di flussometri progettati per fornire misurazioni accurate e in tempo reale negli ambienti di perforazione più impegnativi.

Sviluppato dal team di ricerca e sviluppo interno di GEOLOG, KickMaster™ affronta le annose problematiche legate alla misurazione dei flussi di fanghi eterogenei. Il sistema fornisce dati affidabili su portata, densità e temperatura durante le fasi critiche della perforazione, consentendo un rilevamento più rapido, un processo decisionale più efficace e un miglior controllo del pozzo.

Tre modelli ingegnerizzati per una gestione precisa del flusso

Misuratore di flusso in uscita : per ritorni di fango standard e ad alto volume. Funziona in modo affidabile con >40% di gas nel fango e introduce una contropressione inferiore di circa il 70% rispetto ai misuratori tradizionali, supportando portate più elevate nelle sezioni superiori del foro. Include un circuito di bypass completo per un montaggio più rapido ed economico.

: per ritorni di fango standard e ad alto volume. Funziona in modo affidabile con e introduce una rispetto ai misuratori tradizionali, supportando portate più elevate nelle sezioni superiori del foro. Include un per un montaggio più rapido ed economico. Misuratore per perforazione a pressione controllata (MPD, Managed Pressure Drilling) : una variante ad alta pressione con una pressione nominale di 550 psi , appositamente progettata per le moderne operazioni MPD. Viene fornito con un proprio circuito di bypass per una perfetta integrazione in sistemi MPD nuovi o esistenti.

: una variante ad alta pressione con una pressione nominale di , appositamente progettata per le moderne operazioni MPD. Viene fornito con un proprio per una perfetta integrazione in sistemi MPD nuovi o esistenti. Misuratore ad alta pressione con tubo verticale: classificato a 10.000 psi per misurazioni di flusso in entrata solide e altamente accurate, fornisce dati essenziali per la modellazione idraulica, la valutazione delle prestazioni delle pompe e la sicurezza e l'efficienza complessive della perforazione.

Superando i problemi di misurazione associati ai fanghi ad alto contenuto di gas e solidi, KickMaster™ migliora la qualità dei dati in tutte le fasi di perforazione, potenziando il rilevamento precoce degli eventi, riducendo i tempi non produttivi e supportando operazioni più sicure sia in mare aperto che a terra.

Richard Calleri, CEO di GEOLOG, ha dichiarato: "I nostri clienti richiedono sempre misurazioni del flusso affidabili e accurate in ogni fase della perforazione. KickMaster™ offre proprio questo, fornendo una maggiore intelligence per il controllo dei pozzi alla piattaforma e consentendo agli operatori di migliorare la sicurezza riducendo i costi, in particolare negli ambienti offshore".

Disponibilità

KickMaster™ è disponibile immediatamente. Per specifiche tecniche, dimostrazioni o programmi di implementazione, contattare info@geolog.com o visitare www.geolog.com.

Informazioni su GEOLOG

Fondata nel 1982 a Milano, GEOLOG è leader mondiale nel campo dei rilevamenti di superficie e fornisce soluzioni, competenze e analisi dei dati a operatori nazionali, internazionali e indipendenti nei settori di petrolio, gas, geotermia e CCS in tutto il mondo. GEOLOG offre alternative convenienti alle complesse misurazioni di fondo pozzo, applicando la scienza dei dati e le previsioni in tempo reale presso il sito di perforazione per migliorare la costruzione dei pozzi, ottimizzare la produzione, approfondire la comprensione del sottosuolo e accelerare la produzione.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire