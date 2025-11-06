▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

The Earthshot Prize e 500 Global hanno ufficialmente avviato una collaborazione strategica volta a sostenere e promuovere l’innovazione climatica nei mercati emergenti

500 Global, tra le società di venture capital più attive a livello globale, e The Earthshot Prize, il premio ambientale di maggiore prestigio e influenza, hanno annunciato oggi una nuova collaborazi...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/11/2025

Business Wire
  • 500 Global e The Earthshot Prize hanno avviato una collaborazione volta a sviluppare una strategia di investimento dedicata a identificare, sostenere e diffondere soluzioni per il clima nei mercati emergenti.
  • L’iniziativa si concentra su tre settori strategici che combinano impatto climatico e fattibilità commerciale: AgTech, Clean Tech e Nature Tech.
  • La strategia è stata presentata durante il vertice Earthshot Prize a Rio de Janeiro, in occasione della vigilia della cerimonia di premiazione Earthshot Prize 2025. L’obiettivo è avviare ufficialmente l’iniziativa nel corso del primo semestre del 2026.

RIO DE JANEIRO, Brasile: 500 Global, tra le società di venture capital più attive a livello globale, e The Earthshot Prize, il premio ambientale di maggiore prestigio e influenza, hanno annunciato oggi una nuova collaborazione strategica. L’iniziativa mira a rafforzare l’innovazione climatica nei mercati emergenti, in un momento in cui i finanziamenti per il clima risultano più cruciali che mai.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.