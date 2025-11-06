▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Registrar Corp acquisisce CMC Medical Devices per facilitare e accelerare la compliance globale

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/11/2025

Amplia la portata di Registrar Corp per supportare oltre il 75% del mercato globale dei dispositivi medicali.

MALAGA, Spagna e HAMPTON, Va.: Registrar Corp, azienda leader globale in ambito di soluzioni tecnologiche e di compliance normativa e una società del gruppo Paine Schwartz Partners, oggi ha annunciato l'acquisizione di CMC Medical Devices (CMC), un fornitore spagnolo di servizi di consulenza in materia normativa, clinica e di conformità dei dispositivi medicali. L'abbinamento della rete globale di Registrar Corp e delle competenze cliniche e tecniche di CMC crea un partner unico per aiutare i produttori di dispositivi medicali e per la diagnosi in vitro (IVD) a portare i prodotti sul mercato in modo più rapido e sicuro.

