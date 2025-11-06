▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

NHOA Energy mette in funzione un sistema di accumulo energetico da 50 MWh in Sicilia

NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo energetico su scala industriale, ha annunciato la messa in funzione di un sistema BESS da 50 MWh a Vicari, in Sicilia. Sviluppato per ERG, un prod...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/11/2025

Business Wire

Il BESS di Vicari, fornito su base EPC chiavi in mano, integra tecnologie di accumulo avanzate con due parchi eolici onshore di ERG, rafforzando il ruolo della Sicilia nella transizione energetica dell'Italia

VICARI, Italia: NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo energetico su scala industriale, ha annunciato la messa in funzione di un sistema BESS da 50 MWh a Vicari, in Sicilia. Sviluppato per ERG, un produttore indipendente leader a livello internazionale di energia rinnovabile, questo progetto segna un importante traguardo nello sviluppo di sistemi di accumulo su larga scala a sostegno della stabilità della rete e dell'integrazione dell'energia rinnovabile. Situato presso la centralina di ERG collegata alle centrali eoliche di Vicari e Roccapalumba, il sistema offre una capacità di alimentazione di 12,5 MW e una capacità di accumulo nominale di 50 MWh, consentendogli di accumulare energia rinnovabile per un periodo fino a 4 ore.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.