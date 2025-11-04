▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Mouser Electronics esplora il futuro della mobilità aerea avanzata e del suo impatto sulla progettazione

Mouser Electronics, Inc., il distributore globale autorizzato con gli ultimi componenti elettronici e i prodotti per l'automazione industriale, ha pubblicato l'ultimo episodio della serie tecnologica ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/11/2025

Business Wire

DALLAS & FORT WORTH, Texas: Mouser Electronics, Inc., il distributore globale autorizzato con gli ultimi componenti elettronici e i prodotti per l'automazione industriale, ha pubblicato l'ultimo episodio della serie tecnologica Empowering Innovation Together (EIT), Urban Transport Takes Flight (Il trasporto urbano decolla), che esamina il settore emergente della Advanced Air Mobility (AAM, mobilità aerea avanzata). Questa serie spiega la tecnologia alla base dei veicoli elettrici con decollo e atterraggio verticale (eVTOL), le sfide dell'infrastruttura per la diffusione urbana e le soluzioni di celle a combustibile a idrogeno che alimentano il futuro del trasporto urbano.

Il percorso per la transizione dell'Urban Air Mobility (UAM) da concetto futuristico a realtà scalabile è limitato da ostacoli di forma, alimentazione e stoccaggio energetico.

Fonte: Business Wire



