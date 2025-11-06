▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Euromonitor International presenta le tendenze globali dei consumatori per il 2026

La società di analisi dei dati Euromonitor International ha presentato oggi le sue principali tendenze globali dei consumatori per il 2026, con la pubblicazione del report annuale che identifica quat...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/11/2025

Business Wire
  • I consumatori sono alla ricerca di benessere olistico di fronte alle sfide globali
  • L'autenticità e l'espressione di sé definiscono il comportamento dei consumatori e la fedeltà del marchio
  • Il benessere passa a un livello specializzato con la richiesta da parte dei consumetori di soluzioni di livello professionale per l'uso quotidiano

LONDRA: La società di analisi dei dati Euromonitor International ha presentato oggi le sue principali tendenze globali dei consumatori per il 2026, con la pubblicazione del report annuale che identifica quattro tendenze globali che evidenziano cambiamenti importanti nel comportamento dei consumatori.

In una realtà definita dal costo della vita, dalle aspettative di autenticità e benessere, queste tendenze sono alla base del comportamento dei consumatori a livello mondiale.

Alison Angus, responsabile dell'innovazione presso Euromonitor International, ha affermato: "Il futuro del comportamento dei consumatori è caratterizzato dal desiderio di comfort, espressione di sé e soluzioni per il benessere all'avanguardia, guidato dall'esigenza di autenticità e semplicità in un mondo sempre più complesso".

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.