Euromonitor International presenta le tendenze globali dei consumatori per il 2026

I consumatori sono alla ricerca di benessere olistico di fronte alle sfide globali

L'autenticità e l'espressione di sé definiscono il comportamento dei consumatori e la fedeltà del marchio

Il benessere passa a un livello specializzato con la richiesta da parte dei consumetori di soluzioni di livello professionale per l'uso quotidiano

LONDRA: La società di analisi dei dati Euromonitor International ha presentato oggi le sue principali tendenze globali dei consumatori per il 2026, con la pubblicazione del report annuale che identifica quattro tendenze globali che evidenziano cambiamenti importanti nel comportamento dei consumatori.

In una realtà definita dal costo della vita, dalle aspettative di autenticità e benessere, queste tendenze sono alla base del comportamento dei consumatori a livello mondiale.

Alison Angus, responsabile dell'innovazione presso Euromonitor International, ha affermato: "Il futuro del comportamento dei consumatori è caratterizzato dal desiderio di comfort, espressione di sé e soluzioni per il benessere all'avanguardia, guidato dall'esigenza di autenticità e semplicità in un mondo sempre più complesso".

Fonte: Business Wire