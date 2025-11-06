ZAPI GROUP Potenzia le Capacità ad Alta Tensione per Macchine Agricole Sostenibili

Soluzioni di elettrificazione integrate permettono agli OEMs di realizzare sistemi agricoli connessi ed efficienti

HANNOVER, Germany: ZAPI GROUP, leader mondiale nell’elettrificazione, presenterà le sue più recenti soluzioni integrate ad alta tensione in occasione di AGRITECHNICA 2025, in programma ad Hannover dal 9 al 15 novembre. Le nuove tecnologie proposte rispondono pienamente al tema centrale della manifestazione, “Touch Smart Efficiency”, offrendo una piattaforma di elettrificazione avanzata per sistemi agricoli sempre più innovativi, intelligenti e connessi.

Le nuove soluzioni di ZAPI GROUP aiutano i produttori di macchine agricole (OEMs) ad aumentare efficienza, sostenibilità e produttività grazie alla gestione della potenza ad alta tensione e all’integrazione intelligente dei sistemi. Le soluzioni esposte, progettate per soddisfare le esigenze delle macchine agricole elettriche di nuova generazione, includono:

IMI, motore a magneti permanenti con inverter integrato, caratterizzato da elevata densità di potenza, raffreddamento liquido e integrazione meccanica semplificata

Caricabatterie di bordo ad alta potenza da 7,2 kW raffreddato a liquido per batterie da 400 V e 800 V

Caricatore bidirezionale V2X OBC, che consente una perfetta integrazione e condivisione dell'energia all'interno di ambienti agricoli interconnessi.

DCC3, convertitore robusto DC/DC con un sistema di cybersicurezza integrato, che crea una base digitale sicura e affidabile per i sistemi dei veicoli

ACH3-una gamma versatile di inverter ad alte prestazioni, progettata per durabilità, sostenibilità e personalizzazione, ideale per veicoli elettrificati e applicazioni industriali avanzate

Questi componenti ad alta tensione arricchiscono l’ecosistema di soluzioni integrate di ZAPI GROUP, che copre l’intera catena del valore dell’elettrificazione: dall’alimentazione per la trazione alla ricarica, dalla guida autonoma alla sicurezza operativa e al tracciamento degli asset, fino alle soluzioni telematiche e ai sistemi anticollisione.

“Il settore sta passando da una visione a livello di singolo componente ad architetture integrate ad alta tensione che offrono efficienza intelligente e verificabile,” afferma Claes Avasjo, Executive Director di ZAPI GROUP. “Integrando tecnologie digitali come la funzionalità V2X e la cybersecurity avanzata direttamente nella nostra piattaforma di elettrificazione, permettiamo agli OEMs di creare strategicamente macchine connesse e sostenibili, in grado di rispondere alle crescenti sfide di produttività ed efficienza della produzione agricola globale.”

Gli esperti di ZAPI GROUP interverranno in quattro sessioni formative sul palco DLG-Expert Stage Systems & Components, dove condivideranno case study concreti e strategie applicative basate su esperienze reali, offrendo spunti pratici e innovativi per l’elettrificazione nel settore agricolo:

Future Ready Farming: monitoraggio in tempo reale e ricarica compatibile EVSE per macchine elettriche

Elettrificazione e integrazione di sistema di un rover agricolo multifunzionale

Le sfide nella progettazione di macchine mobili elettriche per l’agricoltura e come superarle

Ottimizzazione dell’integrazione tra batteria e caricabatterie per l’elettrificazione agricola: un approccio a livello di sistema

Per maggiori informazioni sulle sessioni formative: https://www.zapigroup.com/agritechnica

Informazioni su ZAPI GROUP

ZAPI GROUP ingegnerizza la transizione verso un futuro completamente elettrico con un portafoglio di prodotti altamente integrati, tra cui: controller di movimento, motori elettrici, caricabatterie ad alta frequenza e software di navigazione autonoma per applicazioni in veicoli completamente elettrici e ibridi. Offriamo integrazione di sistema chiavi in mano, software di navigazione autonoma, sicurezza e tracciamento asset per la gestione delle flotte. Le nostre aziende includono Zapi, Inmotion, Schabmueller, Best Motor, Delta-Q, ZIVAN, Stercom, BlueBotics, Ubiquicom, ZTP e 4e Consulting.

In qualità di leader globale nell'elettrificazione con una profonda esperienza nei sistemi, innovazioni e un'ossessione per il successo dei clienti, ZAPI GROUP conta ora più di 1700 dipendenti in tutto il mondo con un fatturato annuo totale di oltre 700 milioni di dollari. Potete trovare maggiori informazioni su www.zapigroup.com.

Fonte: Business Wire